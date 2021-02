Incidente sull’autostrada A8, ferite 8 persone

Incidente sull’autostrada A8 nel tratto Legnano-Castellanza: 8 feriti e più auto coinvolte.

Incidente sull’autostrada A8

Più auto coinvolte e 8 feriti. E’ il bilancio dell’incidente che si è verificato poco fa sull’autostrada A8 Milano-Laghi, nel tratto compreso tra Legnano e Castellanza. Un incidente che sembrava essere gravissimo da quello che sembrava in un primo momento.

L’intervento

Poco prima delle 15 alcune auto, per motivi ancora da chiarire, si sono scontrati. Come detto, le condizioni dei feriti parevano molto gravi, sul posto sono arrivate infatti, in codice rosso, due ambulanze della Croce Rossa e l’automedica dell’ospedale oltre alla Polizia stradale e ai Vigili del Fuoco. Dopo le prime cure sul posto, le persone coinvolte sono state portate in ospedale in codice verde: tra loro un ragazzo di 16 anni, uno di 23, una ragazza di 29 e un uomo di 57.