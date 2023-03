Incidente sul Sempione a Rho: traffico in tilt

Incidente sul Sempione: traffico in tilt

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 3 marzo, intorno alle 18. Due utilitarie si sono scontrate lungo la Strada Statale del Sempione a Rho, all’altezza dell’incrocio con via Lainate.

La dinamica, ora al vaglio delle Forze dell’ordine, non è ancora chiara: le auto però si stavano dirigendo entrambe verso via Rho. Le persone coinvolte nel sinistro non sono gravi.

Sul posto Polizia locale e ambulanza.

Al momento il traffico lungo il Sempione è difficoltoso per via, appunto, del sinistro in centro all’incrocio semaforico.