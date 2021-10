Incidente sul Sempione: motociclista in ospedale

Paura per un 48enne

E' successo a Nerviano, in corrispondenza dell'intersezione con via Europa. Il centauro è stato soccorso in codice rosso.

Incidente sul Sempione: paura per un centauro

Paura per un motociclista all'incrocio con via Europa. L'uomo, 48 anni che stava procedendo a bordo di un grosso scooter, è finito rovinosamente a terra per cause in corso di accertamento. Scattato l'allarme, la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza di Rho soccorso, intervenuta in codice rosso, e l'automedica. Presenti anche i Carabinieri della stazione cittadina e la Polizia Locale. Nel tratto interessato dall'incidente la circolazione è interdetta (chi viene da Rho è costretto a svoltare a destra subito dopo il ristorante La guardia, chi viene da Nerviano non può svoltare in via Europa).