Incidente sul Sempione: coinvolte due auto

rho

Incidente sul Sempione all'altezza di Rho: coinvolte due auto.

Difficoltà nel transito in direzione Milano lungo la Strada Statale del Sempione questo pomeriggio, giovedì 6 gennaio, intorno alle 17 per un incidente. Il sinistro stradale, all'altezza di Biringhello, ha visto coinvolte due auto. Fortunatamente nessuno dei passeggeri delle due auto ha avuto gravi conseguenze.

Sul posto le Forze dell'ordine per dirigere il traffico e facilitare il soccorso dei coinvolti.