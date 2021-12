Incidente sul Sempione: auto incastrata sotto il pullman

A Nerviano

Un'auto è rimasta incastrata sotto un pullman del trasporto pubblico: i soccorsi sono giunti sul Sempione in codice rosso.

Incidente sul Sempione intorno alle 15.45 di oggi, lunedì 13 dicembre 2021: un'auto è infatti rimasta incastrata sotto un pullman in territorio di Nerviano.

Aggiornamento delle 16.35

Le persone rimaste ferite nell'incidente, per fortuna, sono meno gravi di quanto poteva sembrare in un primo momento e sono state trasportate in ospedale in codice giallo.

Incidente sul Sempione: 3 persone coinvolte

Erano circa le 15.45 di oggi, lunedì 13 dicembre 2021, quando i soccorsi sono stati allertati in codice rosso per un grave incidente sul Sempione in territorio di Nerviano, al confine con Pogliano Milanese. Un'auto, di fatto, è rimasta bloccata sotto un pullman del trasporto pubblico. A rimanere coinvolte nello scontro tre persone: una donna di 36 anni, un uomo di 44 anni e uno di 47.

I soccorsi

I soccorsi sono giunti sul Sempione in codice rosso. Sul posto due ambulanze della Croce rossa di Legnano e un'automedica. Allertati anche i Vigili del fuoco e la Polizia Locale, i cui agenti sono subito arrivati sul luogo dello scontro per capire la dinamica.