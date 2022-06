Incidente sul lavoro per un 50enne, arriva l'elisoccorso

Grave incidente sul lavoro a Nerviano questa mattina, 16 giugno 2022, per un uomo di 50 anni. Sul posto è arrivato l'elisoccorso in codice giallo.

L'intervento dell'elisoccorso per il 50enne

E' scattata intorno alle 10.30 di oggi la chiamata al 118 per assistere un 50enne che si è fatto male, cadendo da circa tre metri, all'interno di un'azienda via Santa Marta a Nerviano. Sul posto è arrivato l'elisoccorso e un'ambulanza della Croce rossa di Legnano. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente al vaglio dei Carabinieri di Legnano giunto sul posto poco dopo.

L'uomo, non dipendente dell'azienda in cui si trovava, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Varese