Incidente sul lavoro, operaio in ospedale

LEGNANO

E' successo poco fa in una ditta di via Segantini; sul posto l'ambulanza della Croce azzurra di Buscate, automedica, Ats, Carabinieri e Polizia locale

Incidente sul lavoro

Momenti di paura poco fa in una ditta di via Segantini a Legnano. Erano circa le 13 quando si è verificato un incidente sul lavoro. Il lavoratore, per cause ancora da accertare, è rimasto ferito durante una mansione. Le sue condizioni sembravano gravissime e i colleghi hanno subito lanciato l'allarme.

L'intervento

Sul posto, in codice rosso, è arrivata l'ambulanza della Croce azzurra di Buscate insieme all'automedica dell'ospedale, i Carabinieri della Compagnia di Legnano e la Polizia locale. Dopo le prime cure ricevute sul posto, il lavoratore è stato portato al pronto soccorso in codice giallo con alcune ferite. Sul posto anche i tecnici dell'Ats per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.