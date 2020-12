Incidente sul lavoro in una ditta, 44enne in ospedale

Incidente sul lavoro in una ditta: è successo questa mattina in via Saronnese a Legnano.

Incidente sul lavoro in una ditta

I soccorritori e i Carabinieri sono arrivati prontamente sul posto. Non erano ancora le 9 di questa mattina, martedì 22 dicembre 2020, quando è avvenuto un incidente sul lavoro all’interno di un impianto lavorativo in via Saronnese a Legnano. La dinamica dell’accaduto è ancora da ricostruire con chiarezza, sta di fatto che a rimanere ferito è stato un lavoratore di 44 anni. Sul posto, in codice giallo, sono arrivate l’ambulanza della Croce Rossa, i Carabinieri della Compagnia di Legnano e anche personale dell’Ats. Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

