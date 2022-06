Incidente sul lavoro, grave un operaio

Incidente sul lavoro a Canegrate, grave un operaio portato in ospedale con l'elisoccorso.

Incidente sul lavoro

Un inizio di mattinata di paura a Canegrate. Non erano ancora le 7 di oggi, mercoledì 15 giugno 2022, quando si è verificato un incidente sul lavoro all'interno di un'azienda chimica di via Forlì, in piena zona industriale. Dalle prime informazioni, pare che un lavoratore, italiano di 47 anni, stava movimentando un sacco da 600 chilogrammi di bakelite in granuli quando, per motivi ancora da accertare con chiarezza, è rimasto schiacciato tra due sacchi. I primi a liberarlo sono stati alcuni colleghi stessi che hanno poi chiesto aiuto.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati prontamente i Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano, l'ambulanza della Croce rossa, l'automedica dell'ospedale e anche l'elisoccorso da Como che è atterrato in un campo vicino oltre ai Carabinieri e all'Ats. L'uomo ha riportato ferite, e le sue condizioni sono gravi: caricato sull'elisoccorso, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Varese.