Incidente sul lavoro, donna investita da un muletto: è grave

Incidente sul lavoro in una ditta di via Ravenna a Canegrate. La donna, 76 anni, è stata investita da un muletto. E’ grave in ospedale.

Incidente sul lavoro, donna grave

Tutto è accaduto in pochi istanti. Quella donna, anziana, investita da un muletto e poi caduta a terra. E’ quanto successo oggi, martedì 7 luglio 2020, poco dopo le 18.30 in una ditta di via Ravenna a Canegrate. La 76enne si trovava all’interno dell’azienda quando, per cause ancora da accertare con chiarezza, è stata urtata dal mezzo. Le condizioni della donna sono parse subito molto gravi. Sul posto è arrivata, in codice rosso, l’ambulanza della Croce Rossa insieme all’automedica dell’ospedale e una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano.

La 76enne ha riportato un’ampia ferita alla gamba, caricata sull’ambulanza è stata portata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano. Non è in pericolo di vita.

