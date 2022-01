INFORTUNIO IN UNA DITTA

I sanitari si sono subito portati sul posto per soccorrere il protagonista del sinistro

Infortunio sul lavoro a Lainate: coinvolto un uomo di 44 anni. Oltre all'arrivo dell'ambulanza, c'è stato l'atterraggio dell'elisoccorso

Incidente sul lavoro: coinvolto un 44enne, sul posto anche l'elisoccorso

Un infortunio sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 22 gennaio 2022, in un impianto situato in via Settembrini a Lainate. L'allarme è scattato poco dopo le 15.30 e ha riguardato un uomo di 44 anni che, per ragioni ancora da chiarire, è rimasto ferito per poi essere prontamente soccorso da un'ambulanza, la Croce Viola di Cesate, e dall'elisoccorso.

In corso le medicazioni: allertati anche i vigili

Al momento sono in corso tutte le medicazioni del caso. Allertati intanto gli agenti della Polizia Locale di Lainate.