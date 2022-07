Incidente sul lavoro: bancale cade addosso al camionista

Si trova in codice giallo in ospedale a Busto Arsizio l'autista classe 1984 schiacciato da un bancale mentre lavorava in un'azienda di Turbigo.

Un bancale cade addosso all'autista

In una ditta di via XXV aprile a Turbigo un operaio e l’autista del camion stavano caricando alcuni bancali sopra il mezzo pesante. Uno dei bancali caricati in alto molto probabilmente non era appoggiato bene ed è caduto addosso all’autista.

L'uomo ha rotto tibia e perone e parte dell'osso è uscito all'esterno. Portato all'ospedale di Busto Arsizio in codice giallo, ha ricevuto una prognosi di 60 giorni.