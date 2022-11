Incidente sul lavoro: cede il soffitto, 56enne in ospedale

Un uomo di 56 anni è rimasto vittima questa mattina, 21 novembre, di un incidente sul lavoro a Lainate: sul posto sono arrivate un'ambulanza e l'automedica.

Incidente sul lavoro per un 56enne

Chiamata d'emergenza questa mattina al 118 per un uomo di 56 anni rimasto vittima di un incidente sul lavoro in via Friuli a Lainate: sul posto sono arrivati in codice giallo un'ambulanza e l'automedica. Allertati i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale della città. L'uomo è stato colpito dal cedimento del soffitto all'interno dell'abitazione in cui stava lavorando: "fortunatamente" il materiale edile ha colpito solo la gamba del 56enne.

Al momento l'uomo si trova in condizioni stabili in codice giallo, non in pericolo di vita. Dopo i primi interventi sul posto è stato trasportato al Pronto soccorso del Nuovo ospedale Galeazzi di Rho.

Il luogo dove sono intervenuti i soccorsi: