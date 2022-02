Incidente sul lavoro: 52enne trasportato in codice rosso in ospedale

L'intervento

Un 52enne che stava lavorando in azienda ad Arese è stato trasportato in codice rosso.

Grave incidente sul lavoro intorno alle 15.30 di oggi, 3 febbraio 2022, in via Marconi a Arese. L'uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

L'arrivo sul posto dei soccorsi

E' scattata intorno alle 15.30 l'emergenza nell'azienda Automodel di via Guglielmo Marconi: vittima un uomo di 52 anni, E.A., che stava posizionando uno stampo d'acciaio che è caduto e l'ha ferito all'arto inferiore destro. E' stato soccorso in codice rosso da un'ambulanza e un'automedica. Sul posto anche gli uomini della Polizia Locale.

L'uomo è stato trasportato in codice rosso al San Gerardo di Monza. A causa dell'incidente l'uomo ha subito l'amputazione di tutte le dita del piede.