Incidente sul lavoro: 42enne soccorso in codice rosso

L'intervento

L'incidente è avvenuto a Castano Primo in via Padre Damiano poco prima delle 17

Incidente sul lavoro oggi 15 dicembre 2021 in via Padre Damiano a Castano Primo: un uomo di 42 anni è stato soccorso in codice rosso dagli addetti del 118.

L'incidente in un impianto lavorativo

Secondo le prime ricostruzioni un uomo di 42 anni sarebbe rimasto vittima di un incidente all'interno di un impianto lavorativo: lo schiacciamento di un piede ha fatto scattare l'allarme con l'arrivo sul posto di un'ambulanza e di un'automedica, oltre ai carabinieri della Compagnia di Legnano.

L'arrivo in codice rosso

Sul posto medici e addetti sono arrivati a sirene spiegate in codice rosso ma fortunatamente le condizioni del 40enne sono sembrate subito meno gravi del previsto. L'uomo avrebbe subito lo schiacciamento di un piede: dopo le prime cure sul posto il 40enne è stato trasportato in codice giallo in ospedale.