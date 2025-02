Attimi di paura a Robecco sul Naviglio, dove nella mattinata di mercoledì, 26 febbraio 2025, un incidente sul lavoro ha fatto temere il peggio per un operaio di 34 anni.

Incidente sul lavoro: 34enne trasportato in ospedale

L’episodio è avvenuto poco dopo le 8.40, in una ditta sita lungo la via per Casterno. Stando a quanto confermato dalla ditta stessa, l’uomo è stato colpito violentemente da una putrella in ferro durante un’operazione di verniciatura.

Sul posto sono subito giunti gli agenti della Polizia Locale di Robecco sul Naviglio, che hanno provveduto ad allertare i soccorsi. Poco dopo è arrivata in codice giallo un’ambulanza dell’Ata Soccorso di Zelo Surrigone e un’automedica. Gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure mediche al 34enne, rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso, e a trasportarlo sempre in codice giallo, prima all’ospedale di Magenta e poi a quello di Legnano.

Operato d'urgenza all'ospedale di Legnano

Fonti di Asst Ovest Milano confermano che l’uomo è giunto in Pronto Soccorso con una doppia frattura ossea al braccio e altre gravi lesioni. Immediatamente operato d’urgenza, si trova attualmente ricoverato nel reparto di Ortopedia a Legnano con prognosi di sessanta giorni.