Incidente stradale: coinvolta anche una bambina FOTO

Incidente stradale a Legnano: coinvolta anche una bambina di 6 anni.

Scontro tra due auto a Legnano lungo via Firenze intorno a mezzogiorno di oggi, martedì 2 giugno. Nell’impatto sono rimaste coinvolte cinque persone tra cui una bambina di 6 anni. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica. Due dei coinvolti sono stati trasportati in codice giallo in ospedale e una terza in codice verde.

