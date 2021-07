Incidente stradale: 43enne finisce in ospedale

Incidente stradale a Pogliano Milanese: 43enne finisce in ospedale

Questa mattina, sabato 31 luglio, intorno alle 10, un uomo di 43 anni è stato protagonista di un incidente in via Lainate a Pogliano Milanese.

Sul posto, in codice giallo, è intervenuta l'ambulanza di Rho che, dopo diversi accertamenti sulle condizioni dell'uomo, lo ha trasportato in codice giallo in ospedale.