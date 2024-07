Incidente stadale in Sardegna, morta una 73enne di Corbetta

Tragico incidente stradale in Sardegna, muore una donna di Corbetta.

Schianto tra due auto a Guspini, morta una donna di Corbetta: aveva 73 anni

E' successo nella mattinata di ieri, venerdì 5 luglio, a Guspini, nel sud dell'isola. Mancavano pochi minuti alle 9 quando una Toyota Auris e una Jeep Compass si sono scontrate violentemente all'incrocio tra la statale 126 per San Nicolò con la provinciale 64 per la borgata agricola di Sa Zeppara e Sant’Antonio di Santadi, frazione marina di Arbus. Pesantissimo il bilancio dello schianto: la corbettese Regina Furlani, 73 anni, ha perso la vita e tre uomini sono rimasti feriti, due dei quali in modo grave.

Regina Furlani viaggiava con il marito e un amico: entrambi sono rimasti feriti

La donna era a bordo della Toyota condotta dal marito, un 80enne residente a Corbetta ma originario di Lunamatrona, nella provincia del Sud Sardegna. Con la coppia viaggiava anche un loro amico 81enne. Regina Furlani, è morta sul colpo, mentre il marito e l’altro uomo a bordo dell’auto sono rimasti feriti gravemente. Il primo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari con l’elisoccorso. Il secondo è stato trasportato in ambulanza al Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale. Al volante dell'altra vettura c'era un 57enne di Guspini, anche lui ricoverato a San Gavino ma ferito in maniera meno grave. La dinamica dello scontro è ancora in fase di definizione da parte dei carabinieri di Guspini e del Nucleo radiomobile della Compagnia di Villacidro.