Incidente sulla Sp109, arriva anche l’elisoccorso. Grave una donna

Incidente sulla Sp109 a Nerviano, due auto coinvolte: sul posto ambulanza della Croce Rossa, Carabinieri, Vigili del Fuoco ed elisoccorso. Una donna è grave in ospedale.

Incidente sulla Sp109

Un altro incidente sulla Sp109, all’altezza della piscina di Nerviano. E’ quanto accaduto poco fa, oggi, martedì 7 aprile 2020. Due auto, per cause ancora da chiarire con esattezza, si sono scontrate proprio in un punto che è ritenuto essere tra i più pericolosi, da anni, per la circolazione e sul quale si sta realizzando l’attesissima rotonda.

Sul posto, in codice giallo, sono arrivati i soccorritori della Croce Rossa, i Carabinieri, Vigili del Fuoco e l’elisoccorso da Bergamo che è atterrato in un campo vicino. Rimasta ferita, in modo grave, una donna di 54 anni, di Cornaredo, che è stata trasportata in ospedale in codice rosso proprio con l’elisoccorso (stabilizzata, non è in pericolo di vita). L’altro veicolo era guidato da un 24enne di Nerviano, per il quale non è stato necessario il ricovero.

Si registrano rallentamenti nella viabilità.

