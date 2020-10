Incidente senza conseguenze a Rho SIRENE DI NOTTE

Notte tranquilla, dal punto di vista della cronaca, quella tra venerdì 30 e sabato 31 ottobre nell’Ovest Milano.

Incidente a Rho

Attorno alle 22.30, incidente in corso Europa a Rho. Allertati i Carabinieri della Compagnia di Rho e un’ambulanza di Rho soccorso, ma nessuno ha riportato ferite ed è stato portato in ospedale.

Malore sul lavoro ad Arluno

Poco dopo l’1, malore sul posto di lavoro per un 56enne. Un’ambulanza del Cvps di Arluno è stata chiamata a soccorrerlo in via Bellini e l’ha trasportato all’ospedale di Magenta. Le sue condizioni non sono gravi.

