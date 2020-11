Incidente per un ciclista, arriva l’ambulanza. E’ accaduto sabato 14 novembre a Settimo Milanese. Poco prima delle 10, infatti, la centrale operativa di Areu è stata allertata per un investimento.

Incidente per un ciclista

Sul posto è stata subito inviata un’ambulanza per soccorrere il ferito in codice giallo, secondo le prime informazioni pervenute. Il sinistro si è verificato in via Fratelli Lumière, in località villaggio Cavour; in azione anche la Polizia Locale per accertare la dinamica dei fatti.

