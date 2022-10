Anziano investito da una macchina a Bareggio

Incidente tra ottuagenari quello avvenuto in via Gallina a Bareggio.

Incidente tra ottuagenari: 87enne investito in via Gallina

Erano da poco passate le 10 di stamani, venerdì 28 ottobre 2022, quando i soccorsi sono stati allertati poiché un uomo di 87 anni era stato investito da un'auto mentre stava passando con la sua bicicletta in via Gallina a Bareggio.

La dinamica dell'incidente

Stando ai primi rilievi degli agenti intervenuti sul posto, l'87enne è stato centrato in pieno da una macchina, guidata da un uomo di 88 anni, ed è stato trascinato per alcuni metri: per fortuna ha riportato solo contusioni superficiali.

I soccorsi

Sul posto, in codice giallo, è giunta un'ambulanza; allertati anche gli agenti della Polizia Locale per capire la dinamica dell'incidente. Stando alle prime informazioni sembrerebbe che l'87enne sia stato investito da una macchina. L'uomo è stato poi portato in codice giallo all'ospedale di Magenta.

Il luogo dell'incidente: