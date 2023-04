Incidente per un 37enne in moto: sul posto un'ambulanza

Un uomo di 37 anni è rimasto vittima di un incidente questa mattina, 7 aprile, a Bareggio: sul posto è arrivata l'ambulanza in codice rosso.

Incidente in moto: 37enne soccorso in codice rosso

Scontro intorno alle 8.30 fra un'auto e una moto in via Giovanni Falcone a Bareggio: ad avere la peggio il centauro che è stato soccorso in codice rosso dagli addetti del 118. Ancora da chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto nei pressi dell'incrocio con via San Carlo.

L'uomo sta per essere trasportato in ospedale. Sul posto anche la Polizia Locale.