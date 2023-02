Incidente per un 35enne in monopattino: soccorso in codice giallo

Un uomo di 35 anni è rimasto vittima di un incidente oggi, 3 febbraio, mentre si trovava a bordo del suo monopattino in via Monte Grappa ad Arese. Sul posto è arrivata un'ambulanza in codice giallo.

Incidente per un 35enne in monopattino

Soccorsi sul posto in via Monte Grappa questa mattina intorno alle 9 ad Arese: un 35enne è rimasto vittima di un incidente mentre si trovava su un monopattino. Sul posto sono arrivate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso: dopo le prime cure portate al 35enne, la situazione è leggermente migliorata e ora l'uomo sta per essere trasportato in codice giallo in ospedale.

Il luogo dove è avvenuto l'incidente