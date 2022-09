Incidente nella notte: 26enne finisce in ospedale

Incidente questa notte, 1 settembre, per un 26enne a bordo di un mezzo pesante ad Albairate intorno alle 4.30: sul posto sono intervenute un'ambulanza e l'automedica.

Incidente nella notte

Un uomo di 26 anni a bordo di un mezzo pesante è rimasto vittima questa notte lungo la strada statale 494 ad Albairate: sul posto l'ambulanza con a supporto un'automedica in codice rosso. A supporto sono arrivati anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco: dopo le prime cure sul posto l'uomo è stato trasportato in ospedale a Vigevano in codice giallo.