Incidente moto contro auto, paura sul Sempione. Arriva l'elisoccorso

Incidente a San Vittore Olona, arriva l'elisoccorso.

Incidente sul Sempione

Tutto il paese col fiato sospeso per l'incidente accaduto nel pomeriggio di oggi, sabato 15 giugno 2024, a San Vittore Olona. Tutto è accaduto poco prima delle 18, sul Sempione, all'incrocio con la via San Francesco (che conduce a Cerro Maggiore). Su una moto vi erano due ragazze che, per motivi ancora da chiarire, si è scontrata contro una vettura guidata da una donna. L'impatto è stato molto violento e si è temuto moltissimo per le due giovani.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati l'ambulanza della Croce rossa, l'automedica, i Vigili del fuoco di Legnano, i Carabinieri e la Polizia locale oltre all'elisoccorso che ha tenuto tutto il paese con il naso all'insù. Le due ragazze, per fortuna, se la sono cavata con qualche contusione: una è stata portata con l'elicottero del 118 al San Raffaele di Milano, l'altra all'ospedale di Legnano. Illesa la conducente dell'auto.