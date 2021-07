Incidente nella notte: 19enne perde una gamba

Incidente nella notte a Senago: 19enne subisce l'amputazione di una gamba.

Incidente terribile

Un incidente terribile, avvenuto questa notte a Senago, nel quale un 19enne ha perso una gamba. Il dramma è avvenuto intorno alla 1.30 di questa notte, a Senago. Il giovane, che si trovava in sella a uno scooter, stava viaggiando lungo via De Gasperi quando è improvvisamente si è verificato lo scontro con un'auto guidata da un 20enne. Al momento non si conoscono ancora con esattezza i particolari della dinamica. L'impatto è stato fortissimo.

I soccorsi

Sul posto sono arrivate subito due ambulanze e due automediche, in codice giallo, con l'automedica; insieme a loro anche i Carabinieri della Compagnia di Rho e i Vigili del Fuoco di Garbagnate Milanese. Il 20enne se l'è cavata con qualche contusione ed è stato portato in codice giallo al Niguarda di Milano; gravi le condizioni invece del 19enne: aveva perso l'arto sul posto, dopo le prime cure è stato caricato sull'ambulanza e portato all'ospedale san Gerardo di Monza in codice rosso.

