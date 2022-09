Tragico incidente mortale intorno alle 12 di oggi, sabato 10 settembre, in via del Purgante a Uboldo.

AGGIORNAMENTO DELLE 16:

La vittima è Luca Rossi, 26enne di Marnate. Il giovane è deceduto sul colpo. Il conducente dell'auto che si è scontrata contro Rossi è un uomo di 68 anni di Uboldo.

Incidente mortale: vittima un motociclista 26enne

L'impatto non gli ha lasciato scampo. Vani purtroppo i soccorsi intervenuti poco dopo mezzogiorno lungo la SP527 di Uboldo (via del Purgante), all'altezza del distributore di benzina, per un 26enne che si trovava in sella alla sua moto.

Per cause ancora da chiarire e al vaglio delle forze dell'ordine, il motociclista si sarebbe scontrato con un'auto proveniente dal senso di marcia opposto.

Sul posto in codice rosso, la massima urgenza, un'ambulanza della Croce Rossa di Saronno e un elisoccorso decollato da Milano.