Incidente mortale in via Ghisolfa

Tragico incidente a Rho in via Ghisolfa.

Via Ghisolfa

Un automobilista italiano di 35 anni ha perso la vita dopo essere finito con l'automobile ribaltata nel canale scolmatore dell'Olona. Sul posto ambulanza, vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale. La strada è stata chiusa. Sono in corso le operazioni di recupero dell'automobile e della salma.

L'incidente, ancora tutto da ricostruire, è stato scoperto poco dopo le 12, grazie alla chiamata di un passante che ha notato l'automobile ribaltata nel canale. Sul posto sono state inviate ambulanza e automedica, inizialmente in codice giallo. Via Ghisolfa è stata chiusa al traffico con le automobili deviate o in viale Fontanili o verso la tangenziale.

L'incidente, sembrerebbe un'uscita di strada autonoma, sarebbe avvenuto ieri sera. Poco prima di mezzanotte di ieri infatti sempre in via Ghisolfa era stata inviata un'ambulanza per un incidente, ma aveva fatto rientro in quanto non era stato trovato nessuno. Oggi a mezzogiorno la nuova segnalazione fatta da un passante.

Seguono aggiornamenti