Una carambola mortale quella avvenuta intorno all'1.30 di stanotte, giovedì 1 luglio, lungo l'autostrada A8 nel tratto fra Legnano e lo svincolo sulla A9.

Incidente mortale in autostrada: ecco chi la vittima di 22 anni

I soccorsi purtroppo non sono serviti a molto. Non a salvargli la vita. Giacomo Frigerio, 22enne di Turate, ha perso la vita stanotte lungo la A8 all'altezza di Legnano. Si trovava a bordo di un'auto aziendale, una Fiat Panda quando, in base ai primi accertamenti, avrebbe tamponato una smart con a bordo due ragazze di 21 e 22 anni. Le due auto si sono ribaltate lungo l'autostrada e il 22enne sarebbe stato sbalzato fuori dal veicolo, rovinando sull'asfalto.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Rossa di Legnano e un'automedica insieme alla Polstrada e ai Vigili del Fuoco dal distaccamento di Milano Messina. Per il 22enne non c'è stato nulla da fare mentre le due ragazze fortunatamente hanno riportato solo alcune leggeri ferite e sono state trasportate in ospedale di Legnano in codice verde.

