Incidente mortale in autostrada: addio all’animalista Elisabetta Barbieri

Incidente mortale sulla A14: Rho piange la sua grande volontaria e animalista Elisabetta Barbieri.

Incidente mortale in autostrada: Rho sotto shock

Rho si è svegliata sotto shock questa mattina, domenica 7 febbraio 2021, con la notizia della tragica morte dell’animalista e staffetta Elisabetta Barbieri. L’incidente è avvenuto intorno alle 5.30 nel tratto di strada tra Pesaro e Cattolica in direzione Bologna e ha visto il coinvolgimento di due mezzi pesanti e un furgone. A seguito del terribile scontro hanno perso la vita tre staffettisti, tra cui Elisabetta Barbieri, e un cane che i volontari stavano portando a conoscere la sua nuova famiglia.

Tratto di strada chiuso

Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, i Vigili del Fuoco, il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia e la Polizia Stradale per capire la dinamica del tragico incidente. Il tratto di autostrada è stato chiuso.

Tanti i messaggi dalle associazioni animaliste

Tantissimi i messaggi di cordoglio che si stano susseguendo in queste ore da parte delle associazioni animaliste di tutta italia per Elisabetta Barbieri e gli altri due staffettisti venuti a mancare: “Tutto il mondo del Volontariato Animalista, impietrito e attonito, assiste sgomento e impotente a questa tragedia che ha toccato ognuno di noi e si stringe lungo lo stivale in un tutt’uno nel ricordo di chi non c’è più”.