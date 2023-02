Incidente mortale in A4: impatto devastante fra le due auto VIDEO

Sono impressionanti le immagini del video di sicurezza che ha filmato l'incidente avvenuto sabato notte, 18 febbraio, che ha portato alla morte di due donne all'altezza della barriera dell'A4 di Milano Ghisolfa all'altezza di Pero.

Il video dell'impatto mortale in autostrada

Si vede prima sopraggiungere l'auto, una Lancia, su cui erano a bordo le due donne decedute a causa dell'impatto e dietro di loro arrivare a tutta velocità al casello, un'altra auto. L'auto su cui viaggiavano Laura Amato e Claudia Turconi è stata tamponata proprio quando si stava per fermare al casello per ritirare il biglietto: alle sue spalle l'auto è andata contro senza frenare sbalzando il mezzo oltre la barriera e non lasciando scampo alle vittime. L'uomo alla guida è risultato positivo alle benzodiazepine e alla cannabis.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Filmati determinanti per la Polizia

La visione dei filmati di sorveglianza della rete autostradale, sono stati determinanti per la Polizia di Stato per ricostruire l’evento e non lasciano dubbi circa la reale dinamica in quanto si vede il veicolo tamponato viaggiare a ridotta velocità per immettersi nella pista riservata al ritiro del biglietto di pedaggio e l’altro veicolo, sopraggiungere a velocità sostenuta e senza rallentare, colpire violentemente, da dietro, l’autovettura dove viaggiavano le due donne proiettandola in avanti per diversi metri.