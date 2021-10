Incidente mortale in A4: addio a Cristian Tallarida

Tragedia

Incidente mortale in autostrada: territorio in lutto per la scomparsa di Cristian Tallarida, figlio di un consigliere di Busto Arsizio.

Incidente mortale in A4: ecco chi è la giovane vittima. Cristian Tallarida abitava a Busto Arsizio, nel Varesotto: è il figlio di un consigliere comunale.

Incidente mortale in A4: la vittima aveva solo 26 anni

Lavorava in hotel sul lago di Como come concierge ed era il figlio di un consigliere comunale in carica di Busto Arsizio, Orazio Tallarida, la vittima dell'incidente stradale avvenuto questa mattina, prima dell'alba, nel tratto dell'autostrada A4 tra gli svincoli di Cavenago-Cambiago e Trezzo sull'Adda. Il giovane era in sella al suo scooter, quando è avvenuto il contatto con un furgone. Per il 26enne, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul posto. A ricostruire l'esatta dinamica del sinistro saranno ora gli agenti della Polizia Stradale.

Lutto in tutta la città di Busto Arsizio, ma anche nel nostro territorio, come a Rescaldina, dove ha giocato tra le fila dell'Ac Rescalda.

I soccorsi si erano purtroppo dimostrati inutili

Sul luogo del sinistro, prima delle 5 di oggi, sabato 2 ottobre 2021, erano intervenute un'ambulanza dei Volontari Vimercate e a un'automedica, allertate in codice rosso dopo la chiamata al 112. Ma per il giovane non ci sono state speranze. Tutto il mondo politico bustese si è stretto attorno alla famiglia del 26enne, colpita da questa immane tragedia.