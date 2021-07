Incidente mortale: anziana travolta e uccisa mentre torna dal mercato

Incidente mortale a Pero: anziana travolta e uccisa mentre torna dal mercato.

Questa mattina, giovedì 15 luglio, intorno alle 10.45, una donna di 88 anni è stata travolta da una Citroen C1 in via Papa Giovanni XIII a Pero. L'anziana stava tornata dal mercato dopo alcune compere.

L'impatto è stato notevole tanto che la donna ha fatto un volo di alcuni metri e spaccato con la testa il vetro dell'auto.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori con ambulanza ed elisoccorso; quest'ultimo è atterrato a ridosso del mercato.

L'anziana, viste le gravi condizioni, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda con l'ambulanza ma, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: la donna è morta poco dopo l'arrivo in ospedale.

