Incidente mortale a Valduggia: la vittima un 26enne di Magnago

La vittima del tragico incidente si chiamava Bryan Franchini classe ‘96 e viveva a Magnago.

Inutile l’intervento dei soccorritori

Tragedia nella notte tra venerdì e sabato in Valsesia. Intorno alle 4.30 un'auto su cui viaggiava un giovane residente a Magnago , è uscita di strada finendo nel torrente a Valduggia in provincia di Vercelli. Per lui non c'è stato più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero del mezzo e l'ambulanza del 118. Presente la Polstrada di Varallo per i rilievi del caso.

Secondo le prime ricostruzioni il giovane a bordo della sua auto ha improvvisamente perso il controllo del mezzo su cui viaggiava in un tratto di strada rettilineo invadendo la corsia opposta, ha divelto il guard rail per poi finire di sotto nel torrente.

I rilievi fatti dagli agenti giunti sul posto faranno luce sull’accaduto. Nel sinistro non sono state coinvolte altre vetture