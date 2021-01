Incidente mortale a Corsico, caccia al pirata della strada

Incidente mortale nella serata di sabato 16 gennaio a Corsico, si cerca il pirata della strada che è fuggito senza prestare soccorso alle vittime. Uno schianto terribile che non ha lasciato scampo al 60enne alla guida della sua auto. La moglie, seduta di fianco, è ancora in condizioni gravissime in ospedale, dove è stata portata ieri sera a sirene spiegate dai soccorritori.

Lo scontro

L’incidente è stato raccontato in uno sfogo sui social dal figlio, che ha lanciato un appello per trovare i responsabili del violentissimo impatto. Dalle primissime informazioni, l’auto dei suoi genitori stava percorrendo via Piave: erano di ritorno a casa, intorno alle 22, dopo una “breve visita a casa del nipote per fargli gli auguri”, ha raccontato il figlio.

La dinamica

Poi, lo scontro: una Bmw, proveniente da via Vittorio Veneto, non avrebbe rispettato lo stop e ha travolto la vettura, schiacciandola contro una cancellata. Gravissime le condizioni della coppia: i vigili del fuoco sono intervenuti per aprire il tetto della macchina e tirare fuori l’uomo, 60 anni, e la moglie di 59. Ma le ferite del guidatore erano troppo gravi e non ce l’ha fatta: purtroppo è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Sull’episodio indagano i Carabinieri di Corsico.

Il dolore del figlio

La moglie si trova ancora ricoverata in condizioni critiche. “Il responsabile dell’incidente ha preso in pieno l’auto dei miei genitori a una velocità folle, senza rispettare le segnaletiche e uccidendo mio papà – ha raccontato il figlio distrutto –. Mia mamma è in gravi condizioni, ma la cosa ancora più disumana è che è scappato via abbandonando la sua auto lì e senza chiamare i soccorsi. Forse erano in due. Mi hanno rovinato la vita. Non può finire così. Scappare e lasciare due corpi pieni di sangue lì. Mi hanno portato via mio padre, me lo hanno ucciso”.

