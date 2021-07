Incidente lungo l'A4: grave una 26enne

Incidente lungo l'A4 nel tratto tra Rho e Arluno: grave una 26enne.

Ambulanza di Rho soccorso e automedica sono intervenute a sirene spiegate per soccorrere una 26enne rimasta gravemente coinvolta in un incidente.

Il sinistro tra due auto è avvenuto questa mattina, lunedì 5 luglio, intorno alle 7, lungo l'autostrada A4 nel tratto tra Rho e Arluno.

La giovane, soccorsa sul posto in codice rosso, vista la gravità delle sue condizioni fisiche, è stata trasportata in codice rosso in ospedale.

Allertati anche i Vigili del fuoco e l'Ats.