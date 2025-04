Incidente ieri sera, 11 aprile 2025, lungo la Statale 336 all'altezza di Mesero: coinvolte nello scontro sei persone.

Incidente lungo la Statale 336: sei persone coinvolte

Incidente ieri sera intorno alle 18.30 all'altezza di Mesero: sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica in codice rosso. Dopo le prime cure portate sul posto, medici e paramedici hanno trasportato in feriti in ospedale in codice giallo divisi fra l'ospedale di Legnano e il San Carlo di Milano.

Sul posto anche la Polstrada di Magenta che ha chiuso il tratto di strada interessato per permettere i soccorsi e di rimettere in sicurezza l'area interessata.