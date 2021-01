Incidente lungo la Provinciale verso Casorezzo, su territorio di Parabiago. E’ successo oggi, martedì 12 gennaio 2021 intorno alle 8.40.

Incidente sulla Provinciale: arrivano i soccorsi

A rimanere coinvolta una donna di 33 anni. Per soccorrerla, in codice giallo, è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano. Allertati anche i Vigili del Fuoco perché l’auto si sarebbe ribaltata nel campo ghiacciato. La donna, dopo le prime cure, è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Legnano. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Parabiago per capire le dinamiche dello scontro.

