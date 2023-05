Incidente lungo la ex Statale 11: quattro persone coinvolte

Incidente lungo la ex Statale 11 a Sedriano: è quanto successo oggi, sabato 13 maggio 2023.

Incidente a Sedriano: 4 persone coinvolte

I soccorsi sono stati allertati intorno alle 17.30 di oggi, sabato 13 maggio, per un incidente tra due auto. A rimanere coinvolte 4 persone, tra cui un ragazzino di 13 anni, un uomo di 49 anni e due donne di 37 e 52 anni.

I soccorsi

Sul posto, in codice giallo, sono giunte due ambulanze; allertati anche i Vigili del fuoco e la Polizia Locale di Sedriano per tutti i rilievi del caso. Per fortuna i feriti non erano in gravi condizioni e le ambulanze sono rientrate in ospedale in codice verde.

Il luogo dell'incidente: