Scontro fra due auto questa mattina, 26 ottobre, lungo la statale del Sempione all'altezza di San Vittore Olona: intervenuta l'ambulanza in codice giallo.

Incidente lungo il Sempione, ambulanza in codice giallo

E' intervenuta un'ambulanza in codice giallo per soccorrere una donna di 56 anni e un uomo di 74 che si sono scontrati lungo la statale. Il personale sanitario si trova sul posto e sta portando le prime cure ai feriti in attesa di un eventuale trasporto in ospedale.