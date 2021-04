Incidente lungo corso Europa a Rho nel primo pomeriggio di oggi, martedì 20 aprile.

Incidente lungo corso Europa a Rho: traffico in tilt

Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 20 aprile, una donna è stata travolta sulle strisce pedonali mente attraversava corso Europa all’altezza del civico 209, in prossimità dell’ospedale.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia locale che al momento stanno deviando il traffico per chi procede in direzione del Santuario e facendo i rilievi.

La donna è stata soccorsa dall’ambulanza proveniente da Settimo Milanese ma è cosciente.