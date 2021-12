Paura

Incidente all'incrocio fra via Lainate e via Sicilia, tre persone coinvolte e medicate dai soccorritori

Incidente in via Lainate poco fa a Rho.

Incidente via Lainate

Scontro fra due vetture all'incrocio fra via Lainate e via Sicilia, poco distante il semaforo sulla strada del Sempione. Il sinistro stradale ha coinvolto una vettura che viaggiava in direzione del centro di Rho e una che usciva da via Sicilia per immettersi in via Lainate.

Due ambulanze

Sul posto sono accorse due ambulanze della Misericordia di Arese e di Astra Soccorso Pero oltre agli agenti della Polizia Locale di Rho. I soccorritori si presi cura delle persone coinvolte nell'incidente, mentre agli agenti è toccata la gestione del traffico e i primi riscontri per stabilire l'esatta dinamica dello scontro.

Feriti lievi

Tre le persone medicate dai soccorritori, nessuna di loro pare essere in condizioni fisiche preoccupanti nonostante la violenza dello scontro.