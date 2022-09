Incidente in via Cusago, morta anziana

Grave incidente al confine tra Milano e Cusago.

Anziana morta

Si tratta di un ribaltamento in via Cusago a Milano, a due passi da Monzoro, piccola frazione del Comune di Cusago. Nel pomeriggio di ieri, giovedì, dopo una segnalazione giunta alla centrale operativa dei soccorsi sono stati inviati sul luogo dell’incidente in codice rosso un ambulanza , un’auto medica, i Carabinieri della Compagnia di Corsico, la Polizia Locale di Milano e i Vigili del Fuoco.

Auto ribaltata

Erano da poco passate le 14.30, quando i soccorritori sono giunti sul posto della segnalazione e hanno trovato un’autovettura modello Ford Ka di color argento metallizzata ribaltata, con a bordo una donna di 91 anni deceduta. Il mezzo è stato rinvenuto in un canale d’irrigazione di campi con 50 centimetri d’acqua.

Sul posto per le operazioni di recupero quattro squadre dei vigili del fuoco, che grazie ad un’auto-gru hanno potuto recuperato l’auto. Saranno i rilievi effettuati dai Carabinieri e dalla Polizia Locale di Milano Beccaria a stabilire le cause del ribaltamento.