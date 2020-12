Incidente in tangenziale: oltre alla madre, morto anche il padre e la figlia 12enne FOTO

Incidente in tangenziale Ovest, si aggrava il bilancio delle vittime: oltre alla donna di 39 anni, è deceduto anche il marito e la figlia 12enne.

Incidente in tangenziale, altre vittime

La tragedia diventa ancora più grande: l’incidente avvenuto ieri sera in Tangenziale Ovest che aveva visto una 39enne morire sul colpo, ha ora un bilancio ancora più grave. E’ infatti deceduto anche il marito della donna, un uomo di 41 anni, e la loro figlia di 12. Restano in ospedale l’altra figlia, di 10 anni, in gravi condizioni e il figlio di 16 (pare in condizioni non gravi).

La famiglia viaggiava sulla propria auto quando si è verificato lo scontro con un’altra vettura. Ancora in questi momenti la Polizia stradale è al lavoro per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.

LE FOTO (di Daniele Bennati):

