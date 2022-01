Tra Baggio e Cusago

In base ai rilievi, l'uomo avrebbe fatto tutto da solo.

Tragico incidente all'alba di oggi, mercoledì 5 gennaio, sulla tangenziale Ovest, nel tratto tra Baggio e Cusago: un uomo di 55 anni ha perso la vita.

Incidente in tangenziale, morto un 55enne

L'incidente si è verificato pochi minuti prima delle 6. L'auto condotta dal 55enne viaggiava in direzione Nord e, in base a quanto rilevato, l'uomo avrebbe fatto tutto da solo. Sul posto un'ambulanza della Croce Rossa di Buccinasco, l'automedica, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare: è stato constatato il decesso sul posto.