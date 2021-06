Incidente in scooter: elisoccorso sul posto

Incidente in scooter a Bettolino, frazione di Pogliano Milanese: elisoccorso sul posto.

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle Forze dell'ordine ma quello che è certo è che un uomo di 40 anni è stato protagonista di un incidente in via Chiesa a Bettolino, frazione di Pogliano Milanese, nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 30 giugno intorno alle 18.30. L'uomo stava percorrendo via Chiesa in direzione del Sempione.

Sul posto, oltre ai Carabinieri e all'ambulanza della Misericordia di Arese, anche l'elisoccorso che è atterrato nel campo adiacente alla piscina Oplà.

Fortunatamente il 40enne non ha riscontrato gravi conseguenze e non è stato quindi necessario il trasporto in ospedale in elisoccorso.

Il personale della Misericordia, dopo alcuni accertamenti sul posto, ha caricato l'uomo in ambulanza e lo ha trasportato in codice verde in nosocomio.