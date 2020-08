Incidente in Sardegna: muore Simone Saddi, 48enne di Bareggio.

Incidente in Sardegna, muore 48enne di Bareggio

Drammatico incidente nel pomeriggio di domenica 30 agosto. Alle porte di Cagliari, lungo la statale 195, ha perso la vita Simone Saddi, 48enne di Bareggio. Saddi, che stava trascorrendo un periodo di vacanza, ha perso il controllo della sua moto, una Honda Cbr, all’altezza dello svincolo per Giorgino ed è andato a sbattere contro il guardrail. La moto ha continuato la sua corsa per circa 200 metri, mentre il centauro è stato sbalzato oltre la barriera metallica. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Una famiglia molto conosciuta

Di origine sarda, Saddi è nato e cresciuto a Bareggio, dove viveva e dove lavorava come imprenditore. Il padre Franco è presidente dell’associazione sarda “Amedeo Nazzari” di Bareggio e Cornaredo, che da oltre vent’anni organizza eventi sul territorio per diffondere le tradizioni culturali e culinarie della Sardegna.

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE