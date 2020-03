Incidente in rotonda: tre le persone coinvolte

Incidente nella rotonda che collega Ossona con Magenta: è successo oggi, sabato 29 febbraio, poco prima di mezzogiorno.

Incidente in rotonda: arriva l’ambulanza

Poco prima di mezzogiorno di oggi, sabato 29 febbraio, c’è stato un incidente nella rotatoria che collega Ossona a Magenta, Marcallo e Santo Stefano Ticino. Sono tre le persone coinvolte, che per fortuna non sono in gravi condizioni: un uomo di 49 anni e due donne, una di 49 anni e l’altra di 72.

I soccorsi

Sul posto, in codice giallo, un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta. Per capire le dinamiche dell’incidente anche gli agenti della Polizia Locale del Comando congiunto di Casorezzo e Ossona.

